【「付き合ってあげてもいいかな」14巻】 4月17日 発売 価格:770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「付き合ってあげてもいいかな」の14巻を4月17日に発売する。価格は770円。

本作はたみふる氏によるガールズラブマンガ。新歓コンパの夜に付き合うことになった女子大生・みわと冴子による恋愛が描かれている。

14巻は最終巻となり、満面の笑顔を浮かべたみわと冴子が表紙に登場。「二度も失恋したくない」とみわと付き合おうとしない冴子と、冴子へのたしかな愛を自覚するみわ、2人の選択が描かれる。

また「マンガワン × コンビニプリント」の企画として、本作のL版ステッカーが全国約30,000店舗のコンビニに設置された店内マルチコピー機で発売中。販売期間は、5月31日23時59分までの2カ月間限定となる。

【「付き合ってあげてもいいかな」14巻あらすじ】

一緒にいようね。これからもずっと。

友情を超えた関係を続けながらも

「二度も失恋したくない」と

みわと付き合おうとしない冴子と、

冴子への確かな愛を自覚するみわ。

「じゃあ…もう…

付き合ってあげてもいーかな…」

かけがえのないあなたと

巡り会えたことを喜び、

平熱の幸せを尊ぶ、最終巻!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.