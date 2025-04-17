»Ø¸¶è½Çµ¤¬·Ý¿Í·³ÃÄ¤È¹ç¥³¥ó¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¡È¶ì¼ê¹îÉþ¡É´ë²è¤ÇËÜ²»¡Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àPrime Video¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø3Ç¯CÁÈ »Ø¸¶¡ßæÆÂÀ¡Ù¤¬¤¤ç¤¦17Æü¤«¤éÁ´4ÏÃ¡¢°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¸ß¤¤¤Î¡È¼åÅÀ¹îÉþ¡É¤ËÄ©¤à2¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶ì¼ê¹îÉþ¤ËÄ©¤à»Ø¸¶è½Çµ¡õÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡É¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê²áµî¤È¡¢¡È»×¤ï¤Ì¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ò»ý¤Ä»Ø¸¶¤ÈÅÏÊÕ¤¬½é¤ÎËÜ³Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢½±¤¤³Ý¤«¤ë²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î·çÅÀ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥¬¥Á¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£·ÝÇ½³¦¤òÀÊ´¬¤·Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ë2¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¤ÎAKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤ËÅÏÊÕ¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¼ÒÆâ²ñµÄ¤ä¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ËÄ©Àï¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¡âME¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ËÎ×¤à¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅÏÊÕ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶¤â»²Àï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ØÆÍÆþ¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê ¡ÈLINE¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤ä¡ÈÎø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ò50¿Í¤Î°ìÈÌ¿³ºº°÷¤¬Å°Äì¸¡¾Ú¡£´ÝÍç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤¹2¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌÂ¸À¡É¤È¤Ï¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¤¬µÈÂ¼¿ò ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡ËÎ¨¤¤¤ë·Ý¿Í·³ÃÄ¡¢¥È¥â¡Ê5GAP¡Ë¡¢ÃæÃ«¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡¢Den¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¤È¤ÎËÜµ¤¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÄ©Àï¡£»Ø¸¶¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìÉô»Ï½ª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÅÏÊÕ¤â¡¢»×¤ï¤º¡ÖºÇÄã!!¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¾×·âÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢¼Â¤Ï¡È»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡É¤Ê2¿Í¤¬¸«¤»¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÁÇ´é¤È¤Ï¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶ì¼ê¹îÉþ¤ËÄ©¤à»Ø¸¶è½Çµ¡õÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡É¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê²áµî¤È¡¢¡È»×¤ï¤Ì¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ò»ý¤Ä»Ø¸¶¤ÈÅÏÊÕ¤¬½é¤ÎËÜ³Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢½±¤¤³Ý¤«¤ë²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î·çÅÀ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥¬¥Á¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£·ÝÇ½³¦¤òÀÊ´¬¤·Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ë2¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¡âME¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ËÎ×¤à¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅÏÊÕ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶¤â»²Àï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ØÆÍÆþ¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê ¡ÈLINE¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤ä¡ÈÎø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ò50¿Í¤Î°ìÈÌ¿³ºº°÷¤¬Å°Äì¸¡¾Ú¡£´ÝÍç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤¹2¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌÂ¸À¡É¤È¤Ï¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¤¬µÈÂ¼¿ò ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡ËÎ¨¤¤¤ë·Ý¿Í·³ÃÄ¡¢¥È¥â¡Ê5GAP¡Ë¡¢ÃæÃ«¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡¢Den¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¤È¤ÎËÜµ¤¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÄ©Àï¡£»Ø¸¶¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìÉô»Ï½ª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÅÏÊÕ¤â¡¢»×¤ï¤º¡ÖºÇÄã!!¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¾×·âÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢¼Â¤Ï¡È»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡É¤Ê2¿Í¤¬¸«¤»¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÁÇ´é¤È¤Ï¡£