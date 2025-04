ユヴェントスのストライカーは今夏プレミアリーグに移籍する可能性がある。



『Caught Offside』によると、ユヴェントスは今夏の移籍市場でセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチを5500万ユーロで売却したいと考えているという。



2022年1月にフィオレンティーナからユヴェントスに完全移籍を果たしたヴラホビッチは加入後クラブのエースとして活躍。今季は序盤こそ先発出場が続いていたものの、今冬の移籍市場以降はパリ・サンジェルマンから加入したフランス代表FWランダル・コロ・ムアニにポジションを奪われることになり、途中出場が増加。しかし指揮官が交代したこともあり、再び定位置を奪取し、ここまでセリエAでは9ゴール4アシストと活躍している。





Champions League debut

First goal in this competition



Dušan Vlahović @juventusfcen | #UCL pic.twitter.com/MiAECAG4v7