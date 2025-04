日本代表MF三笘薫の同僚は今夏ステップアップを果たす可能性がある。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、チェルシーはブライトンに所属する22歳のフランス人MFジョルジニオ・ルターの画策しているという。



今季リーズ・ユナイテッドからブライトンに移籍金4000万ポンドで加入したルター。今季はプレミアリーグデビューシーズンながらも28試合に出場しており、5ゴール3アシストと主力として活躍している。



そんなルターにチェルシーが興味。同メディアによると、チェルシーはルターの獲得を検討しており、今夏の移籍市場での獲得候補にリストアップしたとのこと。現在怪我で離脱しているが、チェルシーは獲得のために情報収集を行っているという。



ブライトンとの現行契約は2028年6月までとなっているルターだが、果たしてステップアップを決断するのだろうか。

