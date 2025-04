米NVIDIAは4月16日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.02」の提供を開始した。発売を目前に控えるGeForce RTX 5060 Tiのサポート追加に加え、大量のバグフィックスが盛り込まれている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.02」公開。過去なかなか類を見ない大量のバグフィックス

GeForce RTX 5060 Tiに対応するドライバアップデート。しかし新製品のサポートが追加されたことよりもむしろ、これまで取りざたされてきた大量のバグフィックスが盛り込まれている点の方がより注目すべきかもしれない。修正したバグが多すぎるためか、別途提供されているPDFを参照するよう案内されている。バグは特定のゲームで発生するものに加え、ゲーム以外で発生する一般的な問題についても対応が行われたようだ。○修正したゲームのバグ[Fortnite] ゲームプレイ中にランダムにクラッシュする [5171520][The First Berserker: Khazan] DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED クラッシュ [5195216][Star Wars Outlaws] ゲームを5分以上アイドル状態にするとアプリケーションがフリーズする[5191099]DLSSフレーム生成+GSYNCでゲームをプレイするとゲームの安定性に問題が発生する[5144337][Monster Hunter Wilds] DLSS-FGが有効になっている状態でクエストを受諾するとクラッシュする [5087795][InZOI] 「GPUがクラッシュしたか、D3Dデバイスが取り外されました」というエラーが表示されてゲームがクラッシュする [5154864][Overwatch 2] 垂直同期使用時にカクツキが発生する [5171856][Hellblade 2 Senua's Saga] TSR使用時、エイリアシングが増加する [5125662][Hellblade 2 Senua's Saga] スムーズモーション使用時にクラッシュする [5209772][The Last of Us Part 1] Smooth Motion使用時にクラッシュする [5208799]RTX 50シリーズGPUで一部のゲームでディザリング/バンディングが発生する [5121715][Control] 複数の領域でちらつきが発生する [5118876]垂直同期使用時にカクツキが発生する [5202703][5202474]NVCP + フレーム生成時の垂直同期により、DLSS 4ゲームで問題が発生する [5124816][UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection] 宝物収集時に画面にアーティファクトが表示される [5158954]○修正した一般的なバグDLSS 4 マルチフレーム生成でゲームをプレイ中に、PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) のバグチェックが発生する [5144337][RTX 50 シリーズ] GPU がブラックスクリーン/アンダーフローでクラッシュする [5160845][RTX 50 シリーズ] ランダムにブラックスクリーンが表示される問題 [5090505]システムの安定性全般に関する問題 [4921925][RTX 50 シリーズ] 572.16 ドライバーをロードするとシステムがハードハングする [5107271]コンピュートシェーダー関連のテストが「エラー」で失敗する [4894179][HWBU][DT GB202/203][LG 27GN950 固有]: 120Hzリフレッシュレートを適用するとディスプレイがブラックアウトする [5044229]長時間のスリープ後にPCディスプレイが復帰しない[5131052]RTX5090の2つのDP出力で、保護されたビデオを視聴しようとするとブルースクリーンが表示される[5167145]ドライバー572.02および572.16で3D Markをテストすると、画面が黒くなる問題が発生する [5095825]デイジーチェーン接続されたディスプレイをホットプラグすると、プライマリディスプレイに何も表示されない [4978206]デイジーチェーン接続が有効になっている場合、RRを165/200Hzに設定すると、ディスプレイに何も表示されない。[5049227]デイジーチェーン接続されたディスプレイに、2台目のディスプレイに高いRRを適用すると、2台目のディスプレイに何も表示されない [4956573]デイジーチェーン接続された2台目のディスプレイのHPD/電源再投入を行うと、プライマリモニター(AOROUS FO32U2P)に何も表示されない。 [5075448]GeForce RTX 50シリーズGPUで、グラフィック処理能力の高いゲームをプレイするとブラックスクリーンでクラッシュする [5098914]LG 5k2k 45GX950A-BをHDR対応DisplayPort 2.1モードで実行すると、RTX 50シリーズが真っ黒な画面になる [5192671]ドライバーのインストールとWindows起動時にブラックスクリーンになる [5153642]LGE 27GX790A-BでDP2.1 - UHBR10/13.5のリンクレートが不安定になる [5080789]「FCHスペクトラム拡散」設定を無効にするとブラックスクリーンが表示される問題が複数のユーザーから報告されている [5204493][RTX 50シリーズ] 一部のシステム構成でDPCレイテンシがわずかに高くなる場合がある[5168553][RTX 50シリーズ] Varjo Aero VRヘッドセットが接続に失敗する場合がある [5117518]• 「通知領域にGPUアクティビティアイコンを表示する」の設定変更が、PCを再起動するまで反映されない [4995658][RTX 50シリーズ] DLDSR解像度を選択すると、ディスプレイに黒い画面が表示される場合がある[5144768][Octanebench] パフォーマンスの低下 [3523803][DaVinci Resolve] FusionページのUIオーバーレイが正しく表示されない [4974721]