7人組ガールズグループ・XGがアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)に初出演。日本人で初のトリを務め、会場を盛り上げました。

コーチェラはアメリカ最大級の野外音楽フェスティバルで、『コーチェラ2025』は1週目が現地時間4月11日、12日、13日に開催され、2週目が18日、19日、20日に開催されます。XGは13日、コーチェラ最大規模の屋内ステージとなる『Sahara』ステージで日本人アーティストとして初のトリに選ばれ、パフォーマンスを披露しました。また、2週目の現地時間20日にも同じ舞台に立つ予定です。

ライブでは、「XG! XG! XG!」という観客からのコールを受けて登場したXG。自身初のオールラップソング『WOKE UP』や『GRL GVNG』で披露した椅子を用いたパフォーマンスで会場を沸かせました。また、MCではメンバーのCHISAさん(23)が、「What's up Coachella?」(Coachella! 調子はどう?)と観客に呼びかけ、MAYAさん(19)は「We're so happy to finally be here at Coachella!!!! Let's have fun tonight!!」(ずっと来たかったCoachellaにやっと来られて本当にうれしいです! 今夜は思いっきり楽しみましょう!)と喜びを明かしていました。

XGは、今回が初披露となった『SHINOBI (DANCE BREAK)』や『LEFT RIGHT』、『SHOOTING STAR』を含む計13曲を約1時間でパフォーマンス。強風にあおられながらも、終始会場の歓声と大合唱が止まることのないライブとなりました。

ライブ後、XGは「デビュー当時からの夢だったCoachellaでのパフォーマンス。直前まではなんだかまだ実感が湧かなかったのですが、ステージに立ってやっと本当に私たちCoachellaに来たんだと実感が湧いた気がします。ステージに立って、よりXGはここからが更なるスタートだと、これからの自分たち自身への強い決心と熱い思いで胸があふれた時間となりました。今後のXGにぜひ期待していただけたらと思います!」とコメントしました。