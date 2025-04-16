FCÅìµþ¤ÎMFËÌ¸¶Ëê¤¬¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¡Ö¤â¤Ã¤È°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤¿¤·¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡×¤È¸å²ù
¡¡¡þ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1¼¡R2²óÀï¡¡FCÅìµþ3¡½1ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯4·î16Æü¡¡NACK¡Ë
¡¡FCÅìµþ¤Ï16Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1¼¡¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤ÇÂçµÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢90Ê¬´Ö¤Ç¤Ï1¡½1¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í¥Ò¥¢¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç3¡½1¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ò15ºÐ9¥«·î9Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢MFËÌ¸¶Ëê¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÀèÈ¯¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï15ºÐ8¥«·î13Æü¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢FW¿¹ËÜµ®¹¬¡ÊÅö»þ¡¦ÅìµþV¡Ë¤Î15ºÐ10¥«·î20Æü¤òÈ´¤¤¤Æ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£23Ç¯¤Ë16ºÐ4¥«·î20Æü¤Ç¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1¼¡¥ê¡¼¥°CÂçºåÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¡¢¡È¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÀèÈ¯µÏ¿¡É¤âÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä»À´FWÎëÌÚÂçÃÚ¤¬»ý¤Ä16ºÐ7¥«·î10Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤Î¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÁ°È¾22Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Í§¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ËÌ¸¶¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÅÀ¤ò·è¤á¤ë»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïº¸±¦Î¾Â¤â½³¤ì¤ë¤·¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤¬¿¶¤ì¤ëÃæ¤Ç¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÌ¸¶¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¡¢112Ê¬¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÎËÌ¸¶¤Ï¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤É¤¦°ã¤¤¤ä·ë²Ì¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î15ºÐ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Ø¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¡£