3回戦の対戦カード、日程が決定！ J1対決は4試合、J2で勝ち上がった3チームは生き残れるか!?【ルヴァンカップ】

Jリーグは16日、YBCルヴァンカップ2回戦が終了したことを受け、3回戦の対戦カードと日程を発表した。9日と16日にかけて行われたルヴァンカップ。J1、J2、J3の60チームが参加する中、2回戦では波乱が起こっている。9日には、鹿島アントラーズがレノファ山口FC相手にPK戦までもつれ込み敗退。また、清水エスパルスはジュビロ磐田との“静岡ダービー”に敗れてこちらも敗退。16日には名古屋グランパスがカターレ富山にPK戦の末に敗れ、敗退となった。

◆YBCルヴァンカップ 3回戦日程

3つのJ1クラブが敗退となった2回戦が終わり、3回戦ではJ1同士の対決も実現。横浜FCvsFC町田ゼルビア、アルビレックス新潟vs東京ヴェルディ、湘南ベルマーレvsFC東京、京都サンガF.C.vsセレッソ大阪の4カードが実現した。すでにJ3クラブは全滅しており、J2クラブは3チームのみが勝ち上がっている状況。磐田はガンバ大阪と、山口は柏レイソルと、富山はアビスパ福岡と対戦する。3回戦の7試合はいずれも5月21日(水)に開催される。試合日程は以下の通り。5/21(水)《18:30》【42】横浜FC vs FC町田ゼルビア[ニッパツ三ツ沢球技場]《19:00》【43】ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪[ヤマハスタジアム(磐田)]【44】レノファ山口FC vs 柏レイソル[維新みらいふスタジアム]【45】アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ[ヤマハスタジアム(磐田)]【46】湘南ベルマーレ vs FC東京[レモンガススタジアム平塚]【47】京都サンガF.C. vs セレッソ大阪[サンガスタジアム by KYOCERA]【47】カターレ富山 vs アビスパ福岡[富山県総合運動公園陸上競技場]CL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!