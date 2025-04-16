ÀäÌÇ´í×ü¤Î¥Ô¥°¥ß¡¼¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¡£60Æ¬¤Î¥·¥ã¥Á¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤ë
¤Þ¤¿¥·¥ã¥Á¤¬¥¨¥°¤¤¼í¤ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£ÆîÉô±è´ß²¤Ë¤¢¤ë³¤Äì¶®Ã«¡¢Bremer Canyon¡Ê¥Ö¥ì¥Þ¡¼¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥á¤ä¥´¥ó¥É¥¦¥¯¥¸¥é¡¢¥ª¥¦¥®¥Ï¥¯¥¸¥é¡¢¤½¤·¤ÆÃÎÇ½¤Î¹â¤¤¥·¥ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿³¤¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥Þ¡¼¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ï¥Û¥¨¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥·¥ã¥Á¤Î·²¤ì¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥Á¤Ë¤è¤ëÊá¿©¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎABC¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î7Æü¤Ë¥Ö¥ì¥Þ¡¼¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤È¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢60Æ¬°Ê¾å¤Î¥·¥ã¥Á¤Î·²¤ì¤¬ÂÎÄ¹Ìó18m¤Î¥Ô¥°¥ß¡¼¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¡Ê¾®·¿¤Î¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¡Ë¤òÊá¿©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¯¤Æ¶»¤¬ÄË¤à¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤â¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¥Þ¡¼¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ç¥·¥ã¥Á¤¬¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤òÊá¿©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´û»ë´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î³¤°è¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¤â¥·¥ã¥Á¤¬½¸ÃÄ¤Ç¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤òÊá¿©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤â¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÊNaturaliste Charters Whale Watching¡Ë¤Ï¡¢Ž¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê²èÁü¤¢¤êŽ£¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Facebook¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾å¤ÎËä¤á¹þ¤ßÅê¹Æ¤ò»²¾È¡Ë¡£
ºÇ½é¤Ë¿åÌÌ¤Ç¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢40Ê¬¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤Î±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Á¤¿¤Á¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤êÈø¤Ó¤ì¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¾¡Íø¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¡Ö³¤¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÊá¿©¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤é¤ÎÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤·¤¿2022Ç¯¤Î¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥éÊá¿©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤ò½¸ÃÄ¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤Ö¤ê»¦¤·¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Á¯ÌÀ¤ËÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥Á¤Ï¥Þ¥¸¤Ç³¤¤Î»¦¤·²°¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
60ÂÐ1¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¤¿¤¿¤«¤¤¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥¯¥¸¥é¤¬µ¾À·¤Ë
60ÂÐ1¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Îº¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¼å¤¤¤Û¤¦¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢·ì¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿³¤¤ò¸«¤Æµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ô¥°¥ß¡¼¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥º¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¡¢°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥¸¥§¥Ê¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ABC¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤À¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´³¾Ä¤»¤º¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»Ä¹ó¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ô¥°¥ß¡¼¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Æ¬¤â¤Î¥·¥ã¥Á¤¬°ìÀÆ¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼«Á³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Ü¡¼¥È¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢5¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ã¥Á¤Î²ÈÂ²¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÃÄê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢À¸¸å1¥«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤à¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤¥·¥ã¥Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ã¤¤¥·¥ã¥Á¤Ï¼í¤ê¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤â¤Î¤Í¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
³¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¿¿¤ÎÄºÅÀÊá¿©¼Ô¡¢¥·¥ã¥Á
±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥á¤Ë¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³¤°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥·¥ã¥Á¤³¤½¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¤Î³¤ÍÎÊá¿©¼Ô¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ã¥Á¤Ï¥¤¥ë¥«¤ÎÃç´Ö¡£¥¤¥ë¥«¤«¤é¼õ¤±¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¯¥¸¥é¤Ç¤â¼í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤É¤¦ÌÔ¤µ¤«¤éÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥¥é¡¼¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡ÊKiller Whale¡Ë¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¸«¤ë¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
·ì¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¤¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Á¤¿¤Á¤Ï°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤à¤´¤¤Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤ÏÊá¿©¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¡Ä¡£
¡Ø¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Æ¥Ã¥¯¶µ¼¼¡Ù