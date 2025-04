なんだこのほっこりする光景は…! YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、子犬の元で安心して眠るひよこたちの様子が配信され、動画のコメント欄には「感動的なレベルの友情だね」「こんなに仲が良いなんて、すてきな光景だ」の声が続出しました。

子犬「絶対に渡さないワン」

注目を集めたのは「The hen was surprised! It is suspected that the golden-haired puppy stole the chick! So funny cute」という動画。

1羽のひよこが、ゴールデンレトリバーの子犬がいる部屋にやってきます。子犬は「おいでおいで」とひよこを歓迎。寝床から顔を出して、ひよこに寄り添います。ひよこも安心したように身を任せていて、その姿はまるで本当の家族のよう。

カットが切り替わると、ついにひよこが子犬の寝床にやってきました。ひよこは子犬の下に潜り込み、すっかりリラックスしているよう。子犬もひよこを優しく包み込み、まるでわが子のように接します。

途中で飼い主さんの手がひよこに触れようと伸びてきますが、子犬は「絶対に渡さないワン」と言わんばかりに自分の身をていして守っていました。

子犬に抱きかかえられたまま、1匹と1羽はスヤスヤとお昼寝タイム。するといつの間にか、ひよこが増えて3羽になっているではありませんか! 「私たちも仲間に入れて」と、後から来た2羽のひよこも子犬にべったりです。

そこに登場したのは、ひよこたちの母であるめんどり。「わが子が子犬に奪われたのでは?」と戸惑うような動きを見せます。でも、ひよこたちの様子を見て落ち着いたのか、最後はみんなで仲良くくっついて……という意外な展開を迎えます。

動画を見た人からは、「登場する全員がかわいい! みんなが仲良しで幸せになる」「犬とひよこ、めんどりの関係性にほっこりしちゃった」との声が続出。動物たちの種族を超えた愛情を、ぜひ動画でもチェックしてみてください。