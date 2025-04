フェイラー“カラフルなアイスクリーム×涼し気ボーダー柄”ハンカチ、ユナイテッドアローズ限定で

フェイラー(FEILER)のユナイテッドアローズ(UNITED ARROWS)限定ハンカチが登場。2025年4月23日(水)より発売される。

カラフルなアイスクリーム×ボーダー柄ハンカチ

使うほど肌になじむ、高品質な織物“シュニール織”で知られるドイツ発のブランド・フェイラー。ユナイテッドアローズ限定で展開されるハンカチは、初夏から夏にかけて使いたい遊び心あふれるアイスクリームがモチーフだ。涼し気なライトブルーのボーダー柄を背景に、ストロベリー、オレンジ、チョコレートミントなど、色とりどりのアイスクリームを散りばめた。

ピンクとレッドのバイカラーデザインも

また、ユナイテッドアローズの2025年春夏テーマ「ONE AND ONLY」を描いたデザインもラインナップ。ピンクとレッドのバイカラーデザインがポイントだ。いずれもギフトにぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

詳細

フェイラー for ユナイテッドアローズ

発売日:2025年4月23日(水)

販売場所:ユナイテッドアローズ全店舗、公式オンラインストア

※オンラインでは、4月23日(水)12:00〜販売。

価格:

・アイスクリーム ハンカチ 2,970円

・ONE AND ONLY ハンカチ 2,970円

※商品の特性上、個体差があるため商品画像と実際の商品が異なる場合あり。

※ひとり1品番につき2点まで。

※店頭での取り置き、電話での取り置きは4月24日(木)以降可能。

