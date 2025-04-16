Ãæ¹ñ³«È¯¤Î¾®»ùÍÑ¼§µ¤Éâ¾å·¿Êä½õ¿Í¹©¿´Â¡¡¢¿¢¤¨¹þ¤ßÀ®¸ù
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð´Á4·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¼§µ¤Éâ¾å·¿¤ÎÊä½õ¿Í¹©¿´Â¡¤ò³«È¯¤·¡¢7ºÐ¤ÎËö´ü¿´ÉÔÁ´´µ¼Ô¤Ø¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Êä½õ¿Í¹©¿´Â¡¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢´µ»ù¤Î¿´ÇÙµ¡Ç½¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô¤Ë¤¢¤ë²ÚÃæ²Êµ»Âç³ØÆ±ºÑ°å³Ø±¡ÉÕÂ°¶¨ÏÂ°å±¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤ÎÆ¡Ç°¹ñ¡Ê¤È¤¦¡¦¤Í¤ó¤³¤¯¡Ë¼çÇ¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬3Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼§µ¤Éâ¾å·¿Î¾¼¼Êä½õÁõÃÖ¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¤Î½Å¤µ¤ï¤º¤«45¥°¥é¥à¤È¤µ¤é¤Ê¤ë·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£ÄãÇ¯Îð¡¦ÄãÂÎ½Å¤Î´µ»ù¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼§µ¤Éâ¾å·¿¤ÎÊä½õ¿Í¹©¿´Â¡¤ÏÂè3À¤Âå¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ®¿Í¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¿¢¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Êä½õ¿Í¹©¿´Â¡¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¤Î¶îÆ°»þ¤Ëµ¡³£Åª¤ÊÀÜ¿¨¤Î¤¢¤Ã¤¿Âè2À¤Âå¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹îÉþ¤·¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î´µ»ù¤ÎÂÎÆâ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿·ì±Õ½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¿äÏÀ¤È¼Â¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Âè3À¤Âå¤ò·ÚÎÌ²½¡¢¥Ý¥ó¥×ËÜÂÎ¤òÄ¾·Â2.9¥»¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤Ç¾®·¿²½¤·¤¿¡£µ¡Ç½Åª¤Ë¤â¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬Äã¤¯¡¢ÅÅÃÓ¤Î¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¢°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¶ÛµÞÈÂÁ÷¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë£¥Ý¥ó¥×¤Î²óÅ¾¤¬¤è¤êÀµ³Î¤Ç¡¢ËèÊ¬1500¡Á3600²ó¤Î²óÅ¾¤¬²ÄÇ½¡Ý¤È¤Î»°¤Ä¤ÎÈôÌö¤ò¼Â¸½¡£´µ»ù¤Î·ì±Õ½Û´Ä¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ®ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢²á¾ê¤Ê·ì±Õ¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¤ÎÂ»½ý¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/閆âÏ¡¢³ÚÊ¸Õ¶¡Ë