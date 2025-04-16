µþÅÔ¤ÏFW¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬º£µ¨7ÅÀÌÜ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤â¶õË¤¡¡±ºÏÂ¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¼ó°Ì³Í¤ê¤Ê¤é¤º
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè20Àá¡¡µþÅÔ1¡½2±ºÏÂ¡Ê2025Ç¯4·î16Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡¡µþÅÔ¤Ï¾¡¤Æ¤Ð½é¤Î¼ó°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿±ºÏÂÀï¤ò1¡½2¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£±ºÏÂ¤È¤Ï2·î22Æü¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤é2¥«·î¸å¤ÎºÆÀï¡£6·î¤Ë±ºÏÂ¤¬¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°ÅÝ¤·³«ºÅ¤À¤¬¡¢ºë¥¹¥¿¤Ç¤ÎµþÅÔ¤Î½é¾¡Íø¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥¥¸¥§¡Ë´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆñ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÄü¤á¤º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤Î¼è¤é¤ìÊý¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Á°È¾24Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éMFÊ¡²¬¿µÊ¿¡Ê24¡Ë¤ÈDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡Ê24¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢9Ê¬¤Ë¤ÏMFÊ¿¸ÍÂÀµ®¡Ê27¡Ë¤òÁá¡¹¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÆÃÄ§¤Î°ã¤¦Áª¼ê¤òÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¡ËÁÀ¤¤¤ÏÅªÃæ¤·¡¢Ê¿¸Í¤òµ¯ÅÀ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤¿FW±üÀî²íÌé¡Ê29¡Ë¤¬ÆÍÇË¤ò¿Þ¤ê¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ïº£µ¨7ÅÀÌÜ¡£¡Ö1¡½1¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¸³«¡×¤È»Ø´ø´±¤âÆ±ÅÀ¤Ë·ã¤·¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î¸å¡¢°ìÊâµÚ¤Ð¤º¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ÏÃæ2Æü¤Ç19Æü¤Ë¿·³ã¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¤Ï¿·³ãÀï¤ËÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£