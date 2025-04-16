BugLug主催フェス＜バグサミ2025＞、第一弾出演アーティスト発表
BugLugが、7月22日に渋谷の6会場にて開催する主催フェス＜バグサミ2025＞の第一弾出演アーティストを発表した。
今回発表された出演アーティストは以下の通り。
BugLug
ACME
ΛrlequiΩ
色々な十字架
えんそく
XANVALA
Sick2
sugar
SLAPSLY
ゼラ
電脳ヒメカ
Yuki -starring Raphael-
＜ BugLug主催Fes.『バグサミ2025』＞
Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia (全6会場)
出演アーティスト：BugLug / ACME / ΛrlequiΩ / 色々な十字架 /えんそく / XANVALA / Sick2 / sugar / SLAPSLY / ゼラ / 電脳ヒメカ / Yuki -starring Raphael- and more...
［チケット］
前売 8,000円/当日 9,000円(税込み・ドリンク代別)
※全会場出入り自由・但し入場制限有り
＜BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE「ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜」＞
開場 17:00 / 開演 18:00
一般受付中
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/0410230001?P6=001&P1=0402
ローチケ https://l-tike.com/
チケットぴあ https://t.pia.jp/
＜BugLug 2MAN LIVE TOUR 「侵色〜BLUE BULLET〜」＞
開場 / 開演 17:00 / 17:30
2025年6月15日(日) 梅田BANG BOO
開場 / 開演 17:00 / 17:30
2025年6月27日(金) Spotify O-WEST
開場 / 開演
18:00 / 18:30
・出演アーティスト
BugLug / ΛrlequiΩ
・チケット
前売 ￥6,000(D代別)/当日￥7,000(D代別)
【チケットスケジュール】
・先行受付】 (抽選申込)
BugLug official blog magazine from ASOVIP先行
BugLug MOBILE先行
受付期間：4/14(木)21:00〜4/24(木)23:59
入金期間：4/29(火)10:00〜5/5(月)23:59
受付：TicketTown
・一般先行受付 (抽選申込)
受付期間：4/7(月)10:00〜4/14(月)23:59
入金期間：4/18(金)12:00〜4/22(火)23:59
受付：TicketTown
・一般受付 (先着申込)
受付期間：5/9(金)10:00〜
＜BugLug 2MAN LIVE TOUR 「侵色~GREEN INFERNO~」＞
開場 / 開演 17:00 / 17:30
2025年5月18日(日) 江坂MUSE
開場 / 開演 17:00 / 17:30
2025年5月30日(金) Spotify O-WEST
開場 / 開演 18:00 / 18:30
・出演アーティスト
BugLug / コドモドラゴン
・チケット
前売 ￥6,000(D代別)/当日￥7,000(D代別)
【チケットスケジュール】
・一般先行受付 (抽選申込)
受付期間：4/7(月)10:00〜4/14(月)23:59
入金期間：4/18(金)12:00〜4/22(火)23:59
受付：TicketTown
・一般受付 (先着申込)
受付期間：4/25(金)12:00〜
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