【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

今年販売55周年を迎えたダイキャスト製ミニカー「トミカ」。子どもから大人まで夢中にさせるタカラトミーの主力アイテムで、現在までになんと累計10億台が販売されているという。その最新アイテムが「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」に出展され、バイヤーの注目を集めていた。

この5月から展開される「ドラゴンボール」とのコラボアイテム「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール」で企画中の試作原型が展示。「孫悟空の筋斗雲」、「ブルマのカプセルNo.9バイク」に続くラインナップは、「フリーザの小型ポッド」、「牛魔王の車」、「亀仙人のワゴン」、「レッドリボン群の小型戦闘機」である。

「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール」シリーズ。5月以降発売予定。価格は各1,350円

「ドラゴンボール」原作のビジュアルや劇中に登場した“乗り物”が揃っていて、それぞれには原作のカットが添えられていた。筋斗雲以外は“鳥山メカ”と呼ばれる独特の風合いがあるメカがラインナップされ、ファンには嬉しいコレクションアイテムとなるだろう。

左から「ブルマのカプセルNo.9バイク」、「孫悟空の筋斗雲」。5月発売予定

左から「フリーザの小型ポッド」、「牛魔王の車」。2025年発売予定。それぞれにはトミカフォーマットの車輪が内蔵される

左から「亀仙人のワゴン」、「レッドリボン群の小型戦闘機」。2025年発売予定。色がついた状態も早く見てみたいところ

同じ5月からは、トミカにキャラクターが乗車する「TOMICA TUNES(トミカチューンズ)」も展開される。その第1弾はサンリオのキャラクターが載っている「TOMICA TUNES SANRIO CHARACTERS Vol.1」だ。ブラインドボックス仕様のトミカで、運転中に道に迷って困りながらも前に進む姿をイメージした目を潤ませた表情の「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」の6種に加え、シークレットキャラクターが1種用意されている。

「TOMICA TUNES SANRIO CHARACTERS Vol.1」。5月下旬発売予定。価格は1個1,320円

ブラインドボックスでの発売で、開けるまで中身は分からない。シークレットは6種のうち1種の特別カラーになるという

この55周年に合わせ、7月に発売予定の発売される大型アイテム「グランドモールトミカビル」は、巨大ショッピングモールの立体駐車場をイメージした「トミカワールド」シリーズの新製品だ。中央には螺旋状のエレベーターが設置され、トミカが下から上に登っていき、周囲のレーンを滑走する様子を楽しめる設計。レーンチェンジのギミックにより、発売中のトミカワールドと連動させることも可能としている。

「グランドモールトミカビル」。7月発売予定。価格は9,350円

螺旋エレベーターは電動と手動の切り替えで楽しめる

ショッピングモールをイメージした周囲のデザインも

他のアイテムと連結させることで、このような巨大なレイアウトにもなる

その他にもトミカがドリフト走行する様子を楽しめる「トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE」やブロックで作る「トミカ・プラレールブロック」シリーズなど、幅広いユーザーに訴求する商品が目白押しで、今後発表されるラインナップにも注目していきたい。

「トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE」。ドリフト風の演出、白煙(霧状の水)、サウンドなどのギミックが内蔵されたターンステージを同梱

「トミカ・プラレールブロック エントリーセット」。ブロックで組み立てられるトミカとプラレールのセットで、各シリーズとの互換もある

「トミカヒーローズ」の「ギガントポリスブレイバー エターナル DXセット」。覆面パトカーと交番がそれぞれ警官ロボと番犬ロボに変形する

トミカシリーズの4月発売アイテム群

(C) TOMY

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L655765

(C)バード・スタジオ/集英社

(C)しげの秀一/講談社

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.