JENNIE(BLACKPINK)が、4月12日から14日にかけてアメリカ・インディオで開催の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。ライブ写真を自身のInstagramに投稿している。

ソロデビューアルバム『Ruby』収録の「like JENNIE」が、TikTokを中心にヒットしているJENNIE。ライブでは「like JENNIE」のほか、『Ruby』からの13曲を中心に「Filter」「Mantra」「Zen」「Starlight」などを披露。さらにKali Uchisがサプライズ登場し、コラボ曲「Damn Right」をパフォーマンスしている。

JENNIEは「A NIGHT TO REMEMBER IN THE DESERT(砂漠で忘れられない夜)」と綴り、ライブ中のショットから、ステージ後の姿まで数多くの写真を公開。投稿には世界中のファンからの賛辞の声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)