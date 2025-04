幕張メッセで行われる「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」を記念し、2025年4月16日(水)にZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズVS北海道日本ハムファイターズ戦にて「STARWARS NIGHT」を開催!

千葉ロッテマリーンズ/スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025開催記念「STAR WARS NIGHT」

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典[スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025]が2025年4月18日(金)~4月20日(日)千葉県にある幕張メッセにて開催されます。

この度、世界的イベントの開催を記念し、2025年4月16日(水)にZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズVS北海道日本ハムファイターズ戦にて「STARWARS NIGHT」を開催!

球場は映像や音楽、光などさまざまな演出で「スター・ウォーズ」一色に染まる中、ダース・ベイダーやストームトルーパーなど、ルーカスフィルム公認のコスチューム団体「501stリージョン(第501軍団)」「レベル・リージョン」を含めスター・ウォーズの大人気キャラクターのコスプレをした世界中のスター・ウォーズファンがマウンドに大集結。

セレモニアルピッチセレモニーにはスター・ウォーズの大ファンを公言する俳優の速水もこみちさんが登場し、“フォースの力で勝利をつかむ”記念すべき一戦は大盛り上がりとなりました☆

光と闇のライトセーバーが照らすかのように青色と赤色で球場外壁がライトアップされたほか、STARWARS NIGHT限定のフォトスポットや、マリーンズ選手が“ジェダイ”に扮した特別に撮り下ろしたスペシャルなポスタービジュアルも!

千葉ロッテマリーンズマスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも、ジェダイローブを着用してライトセーバーを持った姿で登場しました。

「銀河中に鳴り響く応援の準備は出来ているか?」のメッセージとともにオープニングムービーで幕を開けた特別演出は、Xウイング・パイロット風になりきったスターティング・ナインの発表で大いに盛り上がり、ゲーム中のプレー連動ビジョン演出も随所にSTARWARS NIGHT特別バージョンになりました。

また、試合前の外周ではスター・ウォーズの大人気キャラクターとのグリーティングや撮影会を実施するなど、この特別な一夜のゲームを盛り上げ祝福するごとく、さまざまな演出でZOZOマリンスタジアム内は「スター・ウォーズ」一色に染まりました。

そして、象徴的なあの音楽が球場に鳴り響く中、球場内センターゲートからローブに身を包みフードを深く被った正義の守護者ジェダイを先頭に、恐怖で銀河を支配するダース・ベイダーやストームトルーパー、さらにスター・ウォーズのコスチュームに身を包んだ多くのファンが後に続きます。

ピッチャーマウンドに立ったジェダイがフードを取ると速水もこみちさんが姿を現し、会場から大きな歓声が!

本日のキャッチャーとして投手の小島選手が登場。

多くの観客そしてスター・ウォーズファンに見守られながら速水もこみちさんの投球は、大きなアーチを描いて小島選手の元へ。

球場全体から盛大な拍手が巻き起こりました。

スター・ウォーズの大ファンであり自宅の趣味部屋には大量のフィギュアを飾っているという速水もこみちさんは、本日のセレモニアルピッチセレモニーについて

「早い時間にきて練習させてもらっていたんですが、本当に素敵な球場で、こういった場所で始球式をさせていただけることは本当にすごく大変うれしいことです。今回「スター・ウォーズ」ということもありますので、ある意味ダブルでいい緊張感で(ピッチング)できたんじゃないかと思いました。楽しかったです。」と、一日限りの特別な一戦に参加できた喜びを語ります。

さらに、「スター・ウォーズ」一色に染まり熱気に溢れた球場については、「球場の雰囲気は、いつ来ても皆さんの熱気というか応援する気持ちというのがすごく伝わるので、一体感というのはここ(球場)でしか生まれないものなので、今回も(それが)見られて嬉しかったです。」とコメント。

グラウンド入場時にダース・ベイダーやストームトルーパーと登場したことについては、「ああやって(キャラクターと)並んで歩くっていうのは、僕は今までないので初めての経験でしたし新鮮でしたね。やっぱりスター・ウォーズファンの一人としては嬉しかったですね。」と笑顔で話しました。

そして、いよいよ明後日から開幕となる究極の祭典「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」について質問されると、「(開催は)17年ぶりということで、なかなかこういう大祭典というのはそんなに頻繁にあるわけじゃないので、特別な特別なお祭りですし、全世界中からスター・ウォーズファンの方々もいらっしゃるので、間違いなくすごいイベントになるんじゃないかと思います。僕なんかよりもっとスター・ウォーズに詳しい人はたくさんいるんですけど、今回、みんな気持ちは同じだと思うので、一緒にそういう大祭典を盛り上げていけたらなと思います。僕も楽しみです!」とスター・ウォーズファンとしての期待を語ってくださいました。

速水もこみちさんのナイスピッチングがZOZOマリンスタジアムをスター・ウォーズの銀河に染め上げ、幕張全体から「スター・ウォーズ」を祝福するにふさわしい一夜となりました。

18日(金)から開催される「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」では、アナキン・スカイウォーカーを演じたヘイデン・クリステンセンや『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』に初登場したキャシアン・アンドーを演じたディエゴ・ルナら、豪華な来日ゲストがスター・ウォーズの“聖地”日本に集結。

本イベントでは3日間に渡り、新作映画や来日ゲストが登壇する様々なパネル(ステージイベント)を実施。

前回の2023年にイギリス・ロンドンで行われた「スター・ウォーズセレブレーションヨーロッパ2023」では新作映画3本の製作決定という全世界が歓喜したビッグニュースが発表されただけでなく、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)』で主人公レイを演じたデイジー・リドリーがサプライズで登場するなど、これまで同イベント内では、世界中を驚かせるビッグサプライズとともに今後の「スター・ウォーズ」を取り巻く超重要かつ貴重な情報がいち早くファンの前で発表されてきました。

まもなく日本に訪れる大熱狂の瞬間に世界中から期待と注目が集まっています。

ふたたび日本を席巻する「スター・ウォーズ」の究極かつ世界最大のファンイベント[スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025]。

2025年4月18日(金)- 20日(日)「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」幕張メッセにて開催!

詳細は、イベント公式サイトへ。https://www.starwarscelebration.com/ja-jp.html

