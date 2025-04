香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

トゥモローランドのS.H.I.E.L.D.本部では、ヒーローによるブリーフィングが実施されています。

キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)も登場☆

香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』ブリーフィング

開催期間:2025年4月16日〜6月1日

香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

ドローンショーがスケールアップ!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』 ドローンショーがスケールアップ!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』 続きを見る

マーベルファンと映画ファンは、2025年4月16日から6月1日まで、香港ディズニーランド・リゾート(HKDL)のトゥモローランドで開催される「マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン」で、究極のヒーローアドベンチャーを体験できます。

昼間は、S.H.I.E.L.D.エージェントやヒーローたちとのミッションに参加。

ヒーローによるブリーフィングが実施され、戦闘・解読・反射神経ゲームなどに挑戦できます。

ステージでは「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」と

俊敏さを試すアジリティゲームを楽しむことができます☆

登場シーンの演出も必見です☆

アジリティゲームの後には、「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」とのキャラクターグリーティングも楽しめます。

香港ディズニーランド・リゾート『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』は6月1日まで開催中です。

ドローンショーがスケールアップ!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』 ドローンショーがスケールアップ!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』 続きを見る

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

©2025 MARVEL

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)登場!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』ブリーフィング appeared first on Dtimes.