サッカーでは試合中に選手同士がヒートアップして睨み合いになることもあるが、実際に手を出すケースは稀だ。



しかし、先週には容赦ない顔面パンチが飛び出した。事件が起きたのは、オーストラリア女子のサッカーリーグである『Aリーグ・ウィメン』のブリスベン・ロアーVSウェスタン・シドニー・ワンダラーズだ。



前半終了間際、ブリスベンの選手が蹴ったフリーキックがゴールラインを割り、ゴールキックかコーナーキックか議論となった。ウェスタン・シドニーのGKシャム・カミスはゴールキックだと信じてリスタートさせようとしたのだが、判定はコーナーキックに。





TWO RED CARDS All hell breaks loose in Brisbane!



Laini Freier & Sham Khamis are both sent off in a crazy moment as Brisbane v Wanderers explodes.



Watch #BRIvWSW live now on 10 Play & Paramount+. pic.twitter.com/aVkspw5fFb