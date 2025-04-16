¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¡¡ºòµ¨¤ËÂ³¤À¾Éð¡¦¿û°æ¤Ë¶ìÀï¡Ö¼¡¤Ï¤Ð¤ó²ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹0¡½5À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î16Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡Ï¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨½é¤ÎÎíÇÔ¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆüÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Î4Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¿û°æ¤Ë7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç4°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡£4°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢½é²ó1»àËþÎÝ¤ÇÆÜµÜ¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë¤¿¤ª¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤â¼¡¤Ï¤Ð¤ó²ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºòµ¨¤â7·î15Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¤·¤¿Áê¼ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ë¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÀã¿«¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«¤Ï5²ó9°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥º¥à¤¬¾è¤ëÁ°¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á°²ó¤Ï¾¡¤Á¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Á°²ó9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç2¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µß±çÅê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤Þ¤¿¼¡¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òË¾¤à¡£