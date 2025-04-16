¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ²óÈò¤Ø¡¡¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥·¥Õ¥È¡¡ÊÆ¸þ¤±¥·¥Ó¥Ã¥¯HV¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤¬À¸»º¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¹©¾ì¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤ËÀ¸»º¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤«¤é·î¤Ë¤ª¤è¤½1500Âæ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤«¤é7·î¤ËÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÉô´Õ¤ß¤Æ¤ÎÂÐ±þ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸º»º·×²è¤ò°ìÉôÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»º¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¸º¤é¤¹·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¤Ä¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥³¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Î°ìÉô¤Î¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÃíÊ¸¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£