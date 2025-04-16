¡¡°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç4·î16ÆüÄ«Áá¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨Áö¤·¡¢29ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4·î16Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢Ë­¶¶»ÔÁ°ÅÄÃæÄ®¤Î¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë­¶¶»Ô¤Ë½»¤à42ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ë­Àî»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¶ùÅÄ»°»ÎÏºÍÆµ¿¼Ô(29)¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¶ùÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£