¡Ú¹Åç¡Û¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡×£¶²ó¤Î¹¶·âÅªºÓÇÛ¤¬ÉÔÈ¯¡ÄÄ¾¸å¤ËÂçÀ¥ÎÉ¤¬¼ºÅÀ¡¿°ìÌä°ìÅú
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£°¡½£²ÃæÆü¡Ê£±£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¡¢£²½µÏ¢Â³¤ÇÃæÆü¡¦Ìø¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£Ï¢¾¡¤Ï£µ¡¢ËÜµò¥Þ¥Ä¥À¤ÎÏ¢¾¡¤â£¸¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£°¤Î£¶²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢ÌðÌî¤¬¸·¤·¤¤Æâ³Ñµå¤ò¶õ¿¶¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°Áö¡¦²ñÂô¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¹¥Ä´¡¦¾®±à¤¬ËÞÂà¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë£³°ÂÂÇ¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìø¤ËÂÐ¤·¡¢£¹Æü¤ÎÂÐÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡ËÆ±ÍÍ¤Ë£·²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤â½øÈ×¤«¤é¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢£·²ó£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤éºÙÀî¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££¸²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢¹õÀ±¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½ÂçÀ¥ÎÉÅê¼ê¤¬½øÈ×¤«¤éÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½£¶²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡£Ìø¤¯¤ó¤Ë°ìËç¾å¤ò¤¤¤«¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡×
¡¡¡½À©µå¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¡Ê¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡Ë¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â°ìËç¤Í¡¢Ìø¤¯¤ó¤Ë¾å¤ò¡Ê¤¤¤«¤ì¤¿¡Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÌøÅê¼ê¤Ë¤Ï£¹Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛµå¤ÎÌÌ¤âÁ°²ó¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤â¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×