香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

今回は、新たな戦いが展開される、夜のドローンショー『Join the Mission: Scarlet Skies』を紹介します。

スカーレット・ウィッチのカオスマジックがスターク・エキスポを支配します☆

香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』Join the Mission: Scarlet Skies

公演期間:2025年4月16日〜6月1日

マーベルファンと映画ファンは、2025年4月16日から6月1日まで、香港ディズニーランド・リゾート(HKDL)のトゥモローランドで開催される「マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン」で、究極のヒーローアドベンチャーを体験できます。

メインイベントである「Join the Mission: Scarlet Skies」では、「スカーレット・ウィッチ」が香港ディズニーランド・リゾートに初登場!

2024年も話題となったドローンショーがスケールアップして登場しています。

「スカーレット・ウィッチ」のカオスマジックがスターク・エキスポを包み込み、圧巻の演出がトゥモローランド全体を彩ります☆

「アイアンマン」、

「スパイダーマン」、

「アントマン&ワスプ」、

「ドクター・ストレンジ」、

「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」らと力を合わせて、

「スカーレット・ウィッチ」の巨大な力に立ち向かいます。

スーパーヒーローたちのドローンも見どころです☆

香港ディズニーランド・リゾート『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』は6月1日まで開催中です。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

©2025 MARVEL

