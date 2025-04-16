¡Öㅎㅇ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Æü¾ï¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Öㅎㅇ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Öㅎㅇ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öㅎㅇ¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öㅎㅇ¡Ê¥Ï¥¤¡Ë¡×¡á¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î¡ÖHi¡×¤Î²»¤ò´Ú¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤·¤¿¡Ö하이¡Ê¥Ï¥¤¡Ë¡×¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
±Ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤¬Í³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¸ì¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô