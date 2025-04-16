ÆÀÅÀÎÌ»º¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡×º´Æ£¼÷¿Í¤¬²òÀâ¡ª
¸½Ìò»þÂå¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢º´Æ£¼÷¿Í»á¤¬DAZN¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Çº´Æ£»á¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç30»î¹ç25ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÈÆ±¤¸FW¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿º´Æ£»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÌÜÀþ¤Î²òÀâ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¤Þ¤ºÆ±»á¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¶Ë°Õ¡×¤È¤·¤Æ»°¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¥º¥ì¤òÀ¸¤à¡×¤³¤È¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖDF¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Á¡¢¾ï¤Ë¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
»°¤Ä¤á¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Æ¡¢DF¤Î»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£
¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DF¤Ï°ì½Ö¥Þ¡¼¥¯¤Î½êºß¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±»áÛ©¤¯¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°Â°×¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖDF¤ÏÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£DF¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÃí°Õ¤¬¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º´Æ£»á¤Ï¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤À¤«¤é¤Í¡£»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤âFW¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥×¥ì¡¼¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡¢Áª¼êÌÜÀþ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î²òÀâ¤ËMC¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Ï¡Ö¤½¤ìÃæÂ¼·û¹ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡ÖÌµÂÌ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢FW¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÆ¬¤ò»È¤¨¡ªº£¡¢¡ÖÍø¤Â¤ÏÆ¬¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÁª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿
ÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÆ°¤¤Î²òÀâ¤Ï¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£