¾¼ÏÂ¤Î½ÂÀîÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤òÉü¸µ¡¡¤Ê¤Ä¤«¤·¾¦Å¹³¹¥Þ¥Ã¥×´°À®¡¡·²ÇÏ¡¦½ÂÀî»Ô
³¹¤ÎºÇÀ¹´ü¤Îµ²±¤ò»Ä¤½¤¦¤È¾¼ÏÂ¤Î½ÂÀîÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤òÉü¸µ¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¾¦Å¹³¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬´°À®¤·¡¢µÇ°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÂÀî¤Ê¤Ä¤«¤·¾¦Å¹³¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤·¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ½ÂÀî»ÔÌ±¤ÎÍ»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìó£±Ç¯Á°¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢È¾À¤µªÁ°¤Î¾¼ÏÂ£µ£°Ç¯¤´¤í¤Î½ÂÀîÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¡Ö»Í¥Ä³Ñ¡×¼þÊÕ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉü¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ó¸÷Æ²¤Î£²³¬¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï´°À®¤òµÇ°¤·Å¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¼ÏÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¼Ì¿¿¤ä¿åºÌ²è¤Ç¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¡¢½ÂÀî»Ô½Ð¿È¤Î¸Î¡¦Ë¾ÅÄÏÂÌÀ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÌó£³£°ÅÀ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¾¼ÏÂ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥ì¥³ー¥É¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ïº£·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¶Ó¸÷Æ²¤Î£²³¬¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«¤«¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö½ÂÀî¤Ê¤Ä¤«¤·¾¦Å¹³¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£