»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¡ÉñÂæ¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤¦Ì¼¤ÎÊìÌò¡¡¼«¿È¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸½Å¤Í¡Ö¤Ä¤é¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼£Ô£Á£Ë£Á£Ó£È£É£Í£Á£Ù£Á¤ÇÉñÂæ¡Ö¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡Ý¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤¹¡Ý¡×¡Ê£±£·¡Á£µ·î£¶Æü¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥íÁ°¤Ë¶¦±é¤ÎµÈÌøºéÎÉ¡Ê£²£°¡Ë¡¢¾¾Èøµ®»Ë¡Ê£¶£´¡Ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤¬ÆüËÜ½é¾å±é¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡¦¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡ÊµÈÌø¡Ë¤¬ÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤¤¡¢¼£ÎÅ»ÜÀß¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢»ûÅç¤Ï°ÜÌ±¤Ê¤¬¤éÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÊì¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¡¢¾¾Èø¤ÏÉã¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»ûÅç¤Ï¡Ö¡Ê±é¤¸¤ë¥¸¥ç¡¼¥ó¤Ï¡ËÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¤Ìò¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£Êì¤È¤·¤ÆÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¡Ê£±£²¡Ë¤È½Å¤Í¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»þ¤Ë¤Ä¤é¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÊì¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤è¤ê¤âÁ´Á³¶¯¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤¬¼å¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÌø¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚ¤Î£²¿Í¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤ÈÍè¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ëµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£°Â¿´´¶¤ä¿®Íê¤Ï¡Ê·Î¸Å¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ëà·«¤êÊÖ¤¹á¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡©¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»ûÅç¤Ï¡Ö³Ú²°¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÃµ¤·¤¿¤é¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µÈÌø¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤é£µÇ¯Á°¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òº£¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡££±²óÅú¤¨½Ð¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾Èø¤Ï¡Ö·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¡Ä¿¼¼ò¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£