36¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀïÁê¼ê·è¤Þ¤ë¡¡½Õµ¨¹â¹»Ìîµå°ñ¾ë¸©Âç²ñ¡¢19Æü¤«¤é
¡¡19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè77²ó½Õµ¨´ØÅìÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå°ñ¾ë¸©Âç²ñ¡Ê¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¿å¸ÍÁí¶É¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬16Æü¡¢¿å¸Í»ÔÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì36¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û36¥Á¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¸©Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿å¸Í¡¢¸©ËÌ¡¢¸©Æî¡¢¸©À¾¤Î4ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿32¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢ºò½©¤Î¸©Âç²ñ¤Ç4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤Ð½¨±Ñ¡¢²â¥±±º¡¢ÅìÍÎÂçµíµ×¡¢¾ïÁí³Ø±¡¤Î¥·¡¼¥É4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüÄø¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢·è¾¡¤Ï5·î5Æü¸á¸å0»þ20Ê¬¤«¤é¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÏÆ±Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢J:COM¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅÚ±º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤Ï5·î17Æü¤«¤é¸©Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡Æþ¾ìÎÁ¤Ï°ìÈÌ800±ß¤Ç¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¹â¹»À¸¤Ï³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡£¡Ê¸åÆ£Î´Ç·¡Ë