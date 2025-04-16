¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÁÕ¤Ç¤¿²»¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ê¹¤¤¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡¡Ìþ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¥Ã¡×
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¿©»ö¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ÒòÓð²»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÈÌþ¤ä¤·Æ°²è¡É¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥óASMR¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ê¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿±Â¤Ë¡Ö¥Ü¥ê¥Ü¥ê¡×¤ÈÒòÓð²»¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥Ú¥í¥ê¤ÈÀå¤ò½Ð¤¹»ÅÁð¤â¡£¼¡¤Î±Â¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÌþ¤ä¤·Í×ÁÇËþÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤¦¡×¡ÖÒòÓð²»°ìÀ¸Ê¹¤¤¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Í¡×¡Ö¿©»ö²»¤¬ASMR¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Á¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤¢¤²¤ëÌÑÁÛ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÒòÓð²»¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¥Ã¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨²»¤¹¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï2023Ç¯11·î¡¢MVPÈ¯É½Ãæ·Ñ¤ÎºÝ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£°Ê¹ß¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°¦¸¤¤È¤·¤ÆÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë