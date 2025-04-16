¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò½Ð¤¹¥³¥Ä¤ò¿ô³ØÅª¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¸¦µæ
µå¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ10¸Ä¤Î¥Ô¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ¶¥¤¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï4500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯Â¿³Û¤Î¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¿ô³Ø¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¡¢¥é¥Õ¥Ð¥é¡¼Âç³Ø¤ä¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Using physics simulations to find targeting strategies in competitive tenpin bowling | AIP Advances | AIP Publishing
The physics of bowling strike after strike - Ars Technica
https://arstechnica.com/science/2025/04/the-physics-of-bowling-strike-after-strike/
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥Ð¥é¡¼Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼»á¤Ï¡¢²¤½£¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¡¼¥Ñ¡¼»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÊ£¿ôÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥ó¤ËÅÉ¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼(¥ª¥¤¥ë)¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤òµ½Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥¤¥é¡¼¤Î±¿Æ°ÊýÄø¼°¤òÍÑ¤¤¤¿6¤Ä¤ÎÏ¢Î©ÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤¬Æ³½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥é¡¼¤Î±¿Æ°ÊýÄø¼°¤Ï¡¢18À¤µª¤Î¥¹¥¤¥¹¤Î¿ô³Ø¼Ô¥ì¥ª¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥ª¥¤¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿ÊýÄø¼°¤Ç¡¢¹äÂÎ¤Î²óÅ¾±¿Æ°¤òµ½Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÖÆâÉô¤ËÈóÂÐ¾Î¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¹äÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³½Ð¤µ¤ì¤¿Ï¢Î©ÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤¬°Ê²¼¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýÄø¼°¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ®ÅÙ(¦Í)¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÑÂ®ÅÙ(¦Ø)¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È¥ì¡¼¥ó´Ö¤ÎËà»¤·¸¿ô(¦Ì)¡¢½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ(g)¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼ÁÎÌ(m)¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼ç´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È(I')¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¸þ¤(¦Õ)¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÏ¢Î©ÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤ò¸µ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅêµå°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2009Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Ô¥ó¤ÎÃæ¿´¤«¤é6cmÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ËÌó6ÅÙ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Åêµå¾ò·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î³ÎÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï40¥Õ¥£¡¼¥È(Ìó12.2m)¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¥ª¥¤¥ë¤¬ÅÉ¤é¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È35¥Õ¥£¡¼¥È(Ìó10.7m)¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥ª¥¤¥ë¤ÎÅÉ¤ê¤¬ÉÔ¶Ñ°ì¤Ê¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤Ï¡ÖÅêµå°ÌÃÖ20¥Ü¡¼¥ÉÌÜ¡¢Åêµå³ÑÅÙ3.0ÅÙ¡×¤ÇºÇÂçÌó75¡ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡ÖÅêµå°ÌÃÖ28¥Ü¡¼¥ÉÌÜ¡¢Åêµå³ÑÅÙ1.8ÅÙ¡×¤ÇºÇÂçÌó89¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼¤Ç¤â°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅêÆþ³ÑÅÙ¤ËÌó0.1ÅÙ¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¡¼¥ó¤Î±ü¤Ç¿ôcm¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¿Í´Ö¤Î¸íº¹¤òÀµµ¬Ê¬ÉÛ¤Ç¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥ë¡¼¥à¤È¤Ï¡Ö¥Ü¥¦¥é¡¼¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿ÌÜÉ¸¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¤º¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ô¥óÀÜ¿¨°ÌÃÖ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ëµöÍÆÈÏ°Ï¡×¤Î¤³¤È¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î28¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¶á¤Ï¡¢¥ì¡¼¥óÃæ±û¤ÎÄãËà»¤¥¨¥ê¥¢¤È¥ì¡¼¥óÃ¼¤Î¹âËà»¤¥¨¥ê¥¢¤Î¶³¦Àþ¤ËÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Îã¤¨ÅêÆþ°ÌÃÖ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥º¥ì¤Æ¤â¼«Á³¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëà»¤¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¶³¦Àþ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥ë¡¼¥à¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ü¥¦¥é¡¼¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ä¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼¤ÏËà»¤¤Î¶³¦Àþ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¹¶¤á¤ë¥ë¡¼¥È¤ò·Ð¸³Åª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀïÎ¬¤¬ÊªÍý³ØÅª¡¦¿ô³ØÅª¤Ë¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥ó¤ÎÊ¿Ã³¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ·Á¤Î±Æ¶Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¹Å¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÌÌ¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¡¢¥Ü¡¼¥ëÂ®ÅÙ¤ä¼´²óÅ¾¤¬¥ß¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸¦µæ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥ëÉ½ÌÌ¡¢¥ª¥¤¥ë¤Î¼ïÎà¡¢¥ì¡¼¥óÉ½ÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¤è¤êÀµ³Î¤ÊËà»¤·¸¿ô¤Î¼Â¸³ÅªÂ¬Äê¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£