µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°Ë¿¥¤Ï¡Ö´°àú¡×²¬ËÜ2È¯¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¾Î»¿¤â¥Á¥¯¥ê¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½0DeNA¡Ê2025Ç¯4·î16Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Î7²ó10Ã¥»°¿¶ÎíÉõ¤Î²÷Åê¤È¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇDeNA¤ò²¼¤·¤Æ2¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Ãù¶â1¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡È²¼¹î¾å¡É¤òµö¤·¤¿DeNAÁê¼ê¤Ëº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ½ý¤Î3¾¡1Ê¬¤±¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏºòÇ¯9·î26Æü¤«¤é1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¤Þ¤º»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â150¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤È¤«¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÉÔÄ´¤Ç³«ËëÄ¾Á°¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø³ê¤ê¹þ¤ó¤À±¦ÏÓ¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤«¤é1ÈÖ¡¦Àô¸ý¡¢2ÈÖ¡¦¹ÃÈå¤Î¿·ÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢3ÈÖ¡¦µÈÀî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç2ÅÀÀèÀ©¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ä¤Ê¤®¤ò¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È5ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿Âç¾ëÂî°Ê²¼¤ÎÂÇÀþ¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£