¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç²÷¾¡ »³ºê°Ë¿¥¤Ï³«Ëë23¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í5-0DeNA¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤¬5-0¤Ç¾¡Íø¡¢DeNAÁê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥«¡¼¥É1ÀïÌÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¡£2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤«¤é»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Â³¤¤¤ÆÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î4¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæÈ×5²ó¡¢µÈÀîÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ëÂÇµå¤ò¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÈô¤Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬7²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤³¤ì¤Ç»³ºêÅê¼ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é23¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8²ó¤Ï¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢9²ó¤ÏÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬Äù¤á¡¢»³ºêÅê¼ê¤¬³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£