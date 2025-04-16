天皇杯・皇后杯第41回飯塚国際車いすテニス大会（西日本新聞社など共催）は第2日の16日、福岡県飯塚市で男女とクアード（四肢まひ）の各試合が行われた。男子シングルス2回戦は世界ランキング1位で3連覇を目指す小田凱人（ときと）が2―0のストレート勝ち。女子シングルス2回戦では2年連続8度目の頂点を狙う上地結衣（同1位）がストレート勝ちで準々決勝へ進んだ。

◆飯塚国際車いすテニス大会ジャパンオープン成績（日本選手関係分）

【男子単】

▽2回戦

小田凱人2―0ジェフリー・ジャシアック（フランス）

【男子複】

▽1回戦

イム（韓国）・ペニー（英国）2―0竹田・藤

荒井・グローネウド（オランダ）2―0バートラム（英国）・リソフ（イスラエル）

高野・シコサナ（南アフリカ）2―0川合・城

【女子単】

▽2回戦

上地結衣2―0岡野莉央

クセニア・シャストー（フランス）2―0高室侑舞

リジ・デグリーフ（オランダ）2―0須田恵美

ジン・ワン（中国）2―0松岡星空

【女子複】

▽1回戦

ボス（オランダ）・デグリーフ（同）2―0岡野・高室侑

【クアード単】

▽2回戦

ニールス・フィンク（オランダ）2―0川野将太

ガイ・サッソン（イスラエル）2―0諸石光照

フランシスコ・カユレフ（チリ）2―0吉川千尋

【クアード複】

▽1回戦

カプラン（トルコ）・スレイド（英国）2―0石戸・吉川

宇佐美・ブロードベント（オーストラリア）2―1川野・諸石