浦和vs京都 スタメン発表
[4.16 J1第20節](埼玉)
※19:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
MF 10 福岡慎平
MF 18 松田天馬
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
※19:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
MF 10 福岡慎平
MF 18 松田天馬
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ