[4.16 J1第20節](埼玉)

※19:30開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 20 長倉幹樹

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 22 須貝英大

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 7 川崎颯太

MF 8 米本拓司

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 29 奥川雅也

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

DF 15 永田倖大

MF 10 福岡慎平

MF 18 松田天馬

MF 39 平戸太貴

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ