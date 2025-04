WurtSが本日4月16日、ライブ映像作品『WurtS LIVE AT BUDOKAN』をリリースした。同映像作品は2024年10月31日に開催した自身初の日本武道館公演<WurtS LIVE AT BUDOKAN>を完全収録したものだ。『WurtS LIVE AT BUDOKAN』は初回生産限定盤Blu-rayと通常盤DVDの2形態でのリリースとなる。初回生産限定盤Blu-rayのみスペシャルコンテンツとして、WurtS自身による副音声、ドキュメント映像『WurtS LIVE AT BUDOKAN Behind The Scenes』を収録したほか、同公演を全曲収録した2枚組LIVE CDとPHOTOBOOK(52P)付属の豪華パッケージ仕様となる。

■Blu-ray / DVD『WurtS LIVE AT BUDOKAN』

2025年4月16日(水)発売

ショップリンク:https://lnk.to/wurts_liveatbudokan

【初回生産限定盤 (Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)】

UPXH-29072 ¥9,900(税込)

・豪華パッケージ仕様

・WurtSによる副音声収録

・ドキュメント映像『WurtS LIVE AT BUDOKAN Behind The Scenes』

・<WurtS LIVE AT BUDOKAN> LIVE CD(2枚組 / 全曲収録予定)

・PHOTOBOOK(52P)

【通常盤(DVD)】UPBH-20334 ¥5,500(税込)

SHOPリンク:https://lnk.to/wurts_liveatbudokan





▲初回生産限定盤 ▲初回生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼収録曲(Blu-ray / DVD共通)

STARDUST

NOISE

コズミック

ふたり計画

オブリビエイト

SF東京

遊星X

BOY MEETS GIRL

BACK

ライフスタイル

タイムラグ!

SWAM

SPACESHIP

ソウルズ

ミスサンシャイン

MOONRAKER

リトルダンサー

Talking Box (Dirty Pop Remix)

エヴォリューション

YOU AND I

spellbound

分かってないよ







●WurtSオフィシャルアプリ“W's Project” (有料会員)限定特典

※初回生産限定盤のみ対象

・『WurtS LIVE AT BUDOKAN』オリジナル手ぬぐい

・“W's Project”会員限定B2ポスター

購入リンク:https://wurts.lnk.to/app



●CDショップ別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター ※“W's Project”会員限定B2ポスターとは絵柄違い

・TOWER RECORDS :シューレース

・Amazon.co.jp :ビジュアルシート(絵柄未定)

・セブンネット: ミニスマホスタンドキーホルダー

・楽天ブックス:スクエア缶バッジ

・共通特典:スマホサイズステッカー

※共通特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外の店舗・オンラインショップもございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。

※特典は先着です。なくなり次第終了となります。



■音源配信「WurtS LIVE AT BUDOKAN」

2025年3月21日午前0時 配信開始

配信リンク:https://lnk.to/Ws_Live_Budokan

1.「NOISE」

2.「ライフスタイル」

3.「ソウルズ」

4.「エヴォリューション」

5.「分かってないよ」

■日本テレビ系新水曜ドラマ『恋は闇』

2025年4月16日(水)放送スタート

※毎週水曜よる10時放送

▼出演

志尊淳 岸井ゆきの 森田望智 白洲迅 望月歩 小林虎之介

浜野謙太 猫背椿 山本未來 西田尚美 萩原聖人 田中哲司

脚本:渡邉真子「こっち向いてよ向井くん」「余命10年」他

音楽:末廣健一郎

主題歌:WurtS「BEAT」(EMI Records / W's Project)

監督:

小室直子「3年A組ー今から皆さんは、人質ですー」「あなたの番です」「真犯人フラグ」他

鈴木勇馬「最高の教師」「放課後カルテ」「3年A組ー今から皆さんは、人質ですー」他

プロデューサー:鈴間広枝、能勢荘志、松山雅則

チーフプロデューサー:道坂忠久

制作協力:トータルメディアコミュニケーション

製作著作:日本テレビ

・公式サイト:https://www.ntv.co.jp/koiyami/

・公式X:https://x.com/koiyami_ntv

・公式Instagram:https://www.instagram.com/koiyami_ntv

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@koiyami_ntv

関連リンク

◆WurtS オフィシャルサイト

◆WurtS オフィシャルX

◆WurtS オフィシャルInstagram

◆WurtS オフィシャルTikTok

◆WurtS オフィシャルYouTubeチャンネル

さらにWurtSオフィシャルアプリ“W's Project” (有料会員)限定特典として、初回生産限定盤を購入すると『WurtS LIVE AT BUDOKAN』オリジナル手ぬぐい、B2ポスターがもれなく進呈される。このリリースにあわせて、「ソウルズ」「Talking Box (Dirty Pop Remix)」に続き、今作より「SWAM」のライブ映像が公開となった。なお、本日22:00よりWurtSが主題歌を書き下ろした日本テレビ系新水曜ドラマ『恋は闇』がスタートする。これは『あなたの番です』『真犯人フラグ』制作チームが送くる究極の恋愛ミステリー。志尊淳と岸井ゆきのがW主演を務める。主題歌の「BEAT」は、葛藤にもがき苦しみながらも強い決意で前進するメッセージソングだ。ピアノやストリングスを取り入れたドラマチックで刹那的な儚さから、強靭なバンドサウンドへと展開するWurtSの新しい魅力に溢れた仕上がりだ。