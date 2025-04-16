¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö»ä¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë½ÐÀÊ¤Ø¡¡SNS¤ÇÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¡Ö»ä¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï16Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬´ØÀÇ¤È·³»ö»Ù±ç¤Î¥³¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡ØËÇ°×¤Î¸øÀµ¤µ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤ÏºâÌ³Ä¹´±¤È¾¦Ì³Ä¹´±¤È¤È¤â¤Ë²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ò¾Ä¤Ë¼«¤é½ÐÀÊ¤·¡¢´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñ¹ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î16Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£