4月16日、大井競馬場で行われた11R・東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）は、J.モレイラ騎乗の4番人気、エートラックス（牡4・栗東・宮本博）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のサンライズホーク（せん6・栗東・牧浦充徳）、3着に5番人気のエンテレケイア（牡7・浦和・小久保智）が入った。勝ちタイムは1:11.3（稍重）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ガビーズシスター（牝4・美浦・森一誠）は、5着敗退。

【兵庫チャンピオンシップ】逃げ切ったエートラックス

混戦から抜け出す

J.モレイラ騎乗の4番人気、エートラックスが混戦から抜け出して交流重賞2勝目をマークした。先日13日の桜花賞で勝利したばかりのモレイラ騎手。中央、地方で絶好調の手綱さばきを披露した。道中は2番手好位を追走。直線でもじわじわと先頭に立つと、後続の追い上げを凌いだ。

エートラックス 14戦5勝

（牡4・栗東・宮本博）

父：ニューイヤーズデイ

母：スパイラルステップ

母父：シンボリクリスエス

馬主：サンデーレーシング

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 エートラックス J.モレイラ

2着 サンライズホーク M.デムーロ

3着 エンテレケイア 吉原寛人

4着 イグザルト 御神本訓史

5着 ガビーズシスター C.ルメール

6着 ダノンスコーピオン 笹川翼

7着 ラプタス 小沢大仁

8着 マックス R.クアトロ

9着 ギャルダル 澤田龍哉

10着 ティントレット 矢野貴之

11着 デュアリスト 張田昂

12着 ギガース 本田正重

13着 マザオ 吉井章

14着 ボイラーハウス 達城龍次

15着 グランデマーレ 本村直樹