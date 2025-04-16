鈴木実貴子ズ、高田渡カバー曲「生活の柄」MV公開
鈴木実貴子ズが4月16日にリリースした配信シングル「風に吹かれて」収録の全曲が配信スタートした。
配信シングル「風に吹かれて」には、エレファントカシマシのカバー曲「風に吹かれて」に加え、きのこ帝国「春と修羅」、高田渡「生活の柄」のカバー曲の計3曲が収録されている。
また、合わせて、高田渡のカバー曲「生活の柄」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。「風に吹かれて」MVに引き続き、クリエーターの上保昂大が監督を務めた本作は、ライブハウスの楽屋で撮影され、普段のライブ前の”素の鈴木実貴子ズ”を見ることができる。
＜リリース情報＞
鈴木実貴子ズ
️デジタルシングル「風に吹かれて」
2025年4月16日配信スタート
=収録曲=
1. 風に吹かれて ※先行配信中
2. 春と修羅 ※4/16配信スタート
3. 生活の柄 ※4/16配信スタート
https://lnk.to/kazenifukarete
＜ライブ情報＞
「あばら」ツアー
2025年3月31日（月）京都・Live House nano
→延期：2025年7月3日（木）京都・Live House nano
2025年5月09日（金）福島・いわきSONIC w/ FRIDAYZ / 常磐シーサイダーズ
2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON
2025年5月16日（金）京都・磔磔 w/ bacho
2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN
2025年6月21日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ LOSTAGE
2025年6月28日（土）東京・下北沢SHELTER ※SOLD OUT
https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/
鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com
配信シングル「風に吹かれて」には、エレファントカシマシのカバー曲「風に吹かれて」に加え、きのこ帝国「春と修羅」、高田渡「生活の柄」のカバー曲の計3曲が収録されている。
また、合わせて、高田渡のカバー曲「生活の柄」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。「風に吹かれて」MVに引き続き、クリエーターの上保昂大が監督を務めた本作は、ライブハウスの楽屋で撮影され、普段のライブ前の”素の鈴木実貴子ズ”を見ることができる。
鈴木実貴子ズ
️デジタルシングル「風に吹かれて」
2025年4月16日配信スタート
=収録曲=
1. 風に吹かれて ※先行配信中
2. 春と修羅 ※4/16配信スタート
3. 生活の柄 ※4/16配信スタート
https://lnk.to/kazenifukarete
＜ライブ情報＞
「あばら」ツアー
2025年3月31日（月）京都・Live House nano
→延期：2025年7月3日（木）京都・Live House nano
2025年5月09日（金）福島・いわきSONIC w/ FRIDAYZ / 常磐シーサイダーズ
2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON
2025年5月16日（金）京都・磔磔 w/ bacho
2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN
2025年6月21日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ LOSTAGE
2025年6月28日（土）東京・下北沢SHELTER ※SOLD OUT
https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/
鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com