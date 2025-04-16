3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月14日（月）の放送では、大森が菊池風磨さん（timelesz）とダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）などについてトークしました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：我々（菊池風磨さん（timelesz））がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」の公開（4月25日（金））まであと少し……！

若井：「おぉい!!!」

大森：いや、いいのよ！ ティザー（予告編）の「おぉい!!!」は（笑）。

若井：（予告編での大森のマネをしながら）「300万……!?」

大森：いいのよ（笑）！

若井：「一生のお願い、ってやつ……！」

藤澤：いじるのが早い（笑）。

若井：ああ、すみません（笑）。真似したくなっちゃう！ 早くみんな、一緒に真似しようよ！

大森：よくないよ、本当に（笑）！



大森：そして、（ミセスのデビュー10周年を記念した「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」の）「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」のコラボが終了したということで。来てくれたみなさん、ありがとうございました！

若井・藤澤：ありがとうございました！



大森：現在、東京・原宿のFender Flagship Tokyoで開催されている若井のポップアップキャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」）で若井が奉られるのは4月末まで！

若井：“奉られてる”って言わないでよ（笑）！

藤澤：まだ続いているということで！

大森：4月末まで奉られているので！

若井：展示ね！ ギターの展示とか、僕の写真が展示されていて……

大森：ギターになった若井が！

若井：違いますから！ それ未来の話だから!! ……未来の話でもねえわ（笑）！

藤澤：むずっ（笑）！



番組では他にも、4月ということでメンバーがあらためて“自己紹介”する場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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4月14日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/