Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ダブル主演映画公開まであと少し！」ミセスメンバーの藤澤＆若井が大森の“マネ”にハマる!?
4月14日（月）の放送では、大森が菊池風磨さん（timelesz）とダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）などについてトークしました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：我々（菊池風磨さん（timelesz））がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」の公開（4月25日（金））まであと少し……！
若井：「おぉい!!!」
大森：いや、いいのよ！ ティザー（予告編）の「おぉい!!!」は（笑）。
若井：（予告編での大森のマネをしながら）「300万……!?」
大森：いいのよ（笑）！
若井：「一生のお願い、ってやつ……！」
藤澤：いじるのが早い（笑）。
若井：ああ、すみません（笑）。真似したくなっちゃう！ 早くみんな、一緒に真似しようよ！
大森：よくないよ、本当に（笑）！
大森：そして、（ミセスのデビュー10周年を記念した「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」の）「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」のコラボが終了したということで。来てくれたみなさん、ありがとうございました！
若井・藤澤：ありがとうございました！
【MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU🎪】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 25, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1904488459596906828?ref_src=twsrc%5Etfw
昨日からスタートした
「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」
東京・原宿エリアがミセス一色に染められたフォトレポートを公開📸
写真でもぜひお楽しみください✨
皆さんが撮影した思い出写真も#MGA_HARAJUKU https://twitter.com/hashtag/MGA_HARAJUKU?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/lc7JkNdIf9 https://t.co/lc7JkNdIf9
大森：現在、東京・原宿のFender Flagship Tokyoで開催されている若井のポップアップキャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」）で若井が奉られるのは4月末まで！
若井：“奉られてる”って言わないでよ（笑）！
藤澤：まだ続いているということで！
大森：4月末まで奉られているので！
若井：展示ね！ ギターの展示とか、僕の写真が展示されていて……
大森：ギターになった若井が！
若井：違いますから！ それ未来の話だから!! ……未来の話でもねえわ（笑）！
藤澤：むずっ（笑）！
#FenderFlagshipTokyo https://twitter.com/hashtag/FenderFlagshipTokyo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw: 初日から沢山のお客様にご来場いただいている「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」🎸⚡️— Fender （フェンダー） (@Fender_Official) April 4, 2025 https://twitter.com/Fender_Official/status/1907976417801060441?ref_src=twsrc%5Etfw
1Fフォトブースに加え、2Fでは #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さん所有Fender ギター実機展示中‼️さらに大LED画面でも映像を放映！
お見逃しなく🍏@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/eeGu2gXELF https://t.co/eeGu2gXELF
番組では他にも、4月ということでメンバーがあらためて“自己紹介”する場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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4月14日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/