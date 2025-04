Travis Japanがラーメン屋の店員に!?新曲「Would You Like One?」のティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■謎に包まれたラーメンジャケ写も話題に!

Travis Japanが、4月28日にリリースする新曲「Would You Like One?」のティザー映像を公開した。

「Would You Like One?」は映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日公開)の主題歌。先日公開されたジャケット写真は、ラーメンのうえで謎のポーズをとるTravis Japanというデザインになっており、SNS上では「なんでラーメン?」「中華風!?…」など話題を呼んでいた。

そして、このたび公開されたティザーでは、ラーメン屋の店員と思しきメンバーが登場。新曲のタイトルは、直訳すると“おひとつどうぞ”となるが、はたしてTarvis Japanがラーメン屋なのか? 何をしているのか? と、その謎は深まるばかりだ。ファンは続報を楽しみを待とう。

また、本ジャケ写とは別にInstagramやTikTok限定で使用できる、たべっ子どうぶつコラボジャケットも公開中。こちらも要チェックだ。

リリース情報

04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』作品サイト

https://tabekko-movie.com

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/