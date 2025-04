¿ÜÅÄ·ÊÆä¤³¤È¥Ü¥«¥íP¡È¥Ð¥ëー¥ó¡É¡¢Ado¤¬²Î¤¦¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■バルーン企画アルバム『Fall Apart』全曲オフィシャルオーディオビデオも公開

須田景凪こと、ボカロP“バルーン”の企画アルバム『Fall Apart』が、4月16日にリリースされた。

本作は、バルーンのこれまでにリリースした既存楽曲を、バルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、バルーンの新曲「WOLF」を含む全6曲収録のハイブリッドな作品。

参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となる。

このたび、セルフカバーとあわせてYouTube総再生回数が1.5億回を超えるバルーンの代表曲であり、ボーカリストとしてAdo、アレンジでキタニタツヤが参加した「シャルル」のリリックビデオが公開された。

また、あわせて全曲のオフィシャルオーディオビデオも公開された。

なお、須田景凪は、4月19日に日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ『須田景凪 LIVE 2025 “花霞”』を開催。自身初の野外ワンマンライブで、一夜限りのイベントとなる。

さらに、バルーン企画アルバム『Fall Apart』にも参加している ReolとChevonの2組を迎えて、自主企画対バンイベント『須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-” 』を7月26日にZepp Namba(OSAKA)にて開催することも発表している。

メイン写真:『Fall Apart』通常盤ジャケット

リリース情報

2025.04.16 ON SALE

バルーン

ALBUM『Fall Apart』

全曲オーディオビデオプレイリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzFiGxgrMUvP4TNtZsoI5jj9n98XcuCH

アルバム『Fall Apart』特設サイト

https://fallapart.jp

須田景凪/バルーン OFFICIAL SITE

https://www.tabloid0120.com/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/