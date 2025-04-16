¿ÜÅÄ·ÊÆä¤³¤È¥Ü¥«¥íP¡È¥Ð¥ëー¥ó¡É¡¢Ado¤¬²Î¤¦¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥Ð¥ëー¥ó´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡ÙÁ´¶Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«
¿ÜÅÄ·ÊÆä¤³¤È¡¢¥Ü¥«¥íP¡È¥Ð¥ëー¥ó¡É¤Î´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤¬¡¢4·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿´ûÂ¸³Ú¶Ê¤ò¡¢¥Ð¥ëー¥ó¼«¿È¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Â©¿á¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿5¶Ê¤È¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤Î¿·¶Ê¡ÖWOLF¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊºîÉÊ¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥«¥Ðー¶Ê¤Ï¡¢Ado¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡×¡¢¤Ê¤È¤ê¡Ö¥áー¥Ù¥ë¡×¡¢Reol¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥ì Prod. by ÄÇÇµÌ£îÎ¡×¡¢¹âÈª½¼´õ¡Ö±«¤È¥Ú¥È¥é Prod. by Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¡¢Chevon¡Ö¥Ñ¥á¥é¡×¡¢¥Ð¥ëー¥ó ¡ß ¥Ò¥È¥ê¥¨¡ÖWOLF¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤È¤¢¤ï¤»¤ÆYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1.5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ð¥ëー¥ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆAdo¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬»²²Ã¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´¶Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿ÜÅÄ·ÊÆä¤Ï¡¢4·î19Æü¤ËÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¿ÜÅÄ·ÊÆä LIVE 2025 ¡È²Ö²â¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¼«¿È½é¤ÎÌî³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ëー¥ó´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë Reol¤ÈChevon¤Î2ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¼«¼ç´ë²èÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¿ÜÅÄ·ÊÆä presents ¡ÈMINGLE -»°ÌÌ¶À-¡É ¡Ù¤ò7·î26Æü¤ËZepp Namba(OSAKA)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡ØFall Apart¡ÙÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.16 ON SALE
¥Ð¥ëー¥ó
ALBUM¡ØFall Apart¡Ù
Á´¶Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzFiGxgrMUvP4TNtZsoI5jj9n98XcuCH
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://fallapart.jp
¿ÜÅÄ·ÊÆä/¥Ð¥ëー¥ó OFFICIAL SITE
https://www.tabloid0120.com/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/