7人組グループ・Travis Japanが28日にデジタルリリースする「Would You Like One?」のティザー映像が公開された。今回のジャケットがラーメンの上で謎のポーズをとるTravis Japanということで、SNS上では「なんでラーメン?」「中華風…!?」など話題を呼んでいたが、本日公開されたティザーでラーメン屋の店員と思しきメンバーが登場。「Would You Like One?」を直訳すると“おひとつどうぞ”となるが、果たしてTarvis Japanがラーメン屋なのか。なにをしているのか。ラーメンの謎は深まるばかりだ。また、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌である同楽曲。ジャケットとは別にInstagramやTikTok限定で使用できる、たべっ子どうぶつコラボジャケットも公開中だ。