現地時間15日に行われたUEFAチャンピオンリーグ準々決勝2ndレグのアストン・ヴィラとPSGの試合で珍事が起きた。



アストン・ヴィラの本拠地ヴィラ・パークで行われたこの試合。サポーターによる「THIS IS VILLA PARK」の文字が描かれた巨大コレオグラフィーが掲げられ非常に士気が高まる中、試合前の整列時に流れされたのはチャンピオンズリーグアンセムではなく、まさかのヨーロッパリーグアンセム。まさかの出来事に整列していた選手らは苦笑いを浮かべており、スタンドから大ブーイングが巻き起こった。





"That's the Europa League anthem!"



Some confused looking players ahead of the match at Villa Park