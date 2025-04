正解は「了解」でした!

海外ドラマでよく耳にするフレーズ「Copy that」。

相手の命令や指示に対し、「了解」の意味で使われることが多いですよ。

A:「We are going to start our meeting in 5 minutes」

(5分後に会議を始めます)

B:「Copy that.」

(了解)