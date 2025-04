2位:新田真剣佑(25票)

All About ニュース編集部は2024年4月11日〜6月24日、全国10〜60代の男女238人を対象に「20代男性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、知的だ(頭が良い)と思う20代男性俳優を紹介します!2位は「新田真剣佑」さんでした。1996年生まれでロサンゼルス出身、2014年から日本で芸能活動を開始。 映画『ちはやふる』や、舞台『花より男子 The Musical』などに出演し、2016年には、第40回 日本アカデミー賞で新人俳優賞も受賞しています。並外れた身体能力を生かし、実写映画『るろうに剣心』の雪代縁役では壮絶なアクションシーンを披露し、話題に。ワイルドなたたずまいで存在感を発揮しています。

1位:横浜流星(40票)

回答者からは「アメリカ出身で語学力があるから」(30代女性/茨城県)、「どんなこともに動じないイメージです。これはきっと何を聞かれても、そして何があってもスマートに受受け答えができる知識や知識や能力があるからだと思います」(40代女性/神奈川県)、「海外でも活躍しているので、その行動力や英語力は知的であるが故だと思ったため」(20代男性/宮城県)などのコメントがありました。1位は「横浜流星」さんでした。女子中学生向けファッション雑誌『ニコプチ』『nicola』(ともに新潮社)のメンズモデルとして活動し、2012年に『仮面ライダーフォーゼ』でドラマデビュー。2014年にドラマ『烈車戦隊トッキュウジャー』でヒカリ(トッキュウ4号)を演じ注目を集めます。映画『春に散る』で佐藤浩市さんとダブル主演を務め、ボクサーを目指す黒木翔吾役を演じています。回答者のコメントを見ると「自分自身の意見をしっかりと発言している姿を見ていて感じたから」(40代男性/新潟県)、「インタビューの受け答えで、的確かつ気遣いの溢れる回答をしていたから」(30代女性/兵庫県)、「雰囲気が知的にみえる 役柄も頭が良さそうなのが多いので」(40代女性/神奈川県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)