NEC、生成AIやAgentic AIを活用したセキュリティサービス3つを販売開始
NECは4月15日、NEC開発の生成AI「cotomi」やNECのAgentic AIを活用したセキュリティサービスを2025年度上期より順次販売開始することを発表した。
NECグループの専門家の知見を取り込んだAIを活用することで、セキュア開発から運用・保守、サイバー攻撃への対応まで顧客のセキュリティ業務全体をより高度化・効率化し、IT開発者や情報システム部門担当者が抱える課題解決を支援する構え。
Agentic AI × セキュリティ 技術開発コンセプト
○サービスの概要
具体的には、新たな脅威や脆弱性が自社システムに及ぼすセキュリティリスクの診断を支援する「システムリスク診断用Agentic AI」と企業のガバナンス向上に必要な組織の情報セキュリティ内部監査を支援する「情報セキュリティ内部監査用Agentic AI」を開発。これらを活用したサービスを2025年度上期に提供していく。
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NECグループの専門家の知見を取り込んだAIを活用することで、セキュア開発から運用・保守、サイバー攻撃への対応まで顧客のセキュリティ業務全体をより高度化・効率化し、IT開発者や情報システム部門担当者が抱える課題解決を支援する構え。
○サービスの概要
具体的には、新たな脅威や脆弱性が自社システムに及ぼすセキュリティリスクの診断を支援する「システムリスク診断用Agentic AI」と企業のガバナンス向上に必要な組織の情報セキュリティ内部監査を支援する「情報セキュリティ内部監査用Agentic AI」を開発。これらを活用したサービスを2025年度上期に提供していく。
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