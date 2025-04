米国ポテト協会 日本代表事務所は、米国産フライドポテトを好きな具材と一緒にトルティーヤなどで巻いて手巻き寿司のように食べる「フライズ・ラップ」を提案する特集ウェブページを公開しました。

米国ポテト協会 日本代表事務所「フライズ・ラップ」

米国ポテト協会 日本代表事務所は、米国産フライドポテトを好きな具材と一緒にトルティーヤなどで巻いて手巻き寿司のように食べる「フライズ・ラップ」を提案する特集ウェブページを公開。

特集ウェブページでは、料理に精通した人気インフルエンサー3名が、米国産フライドポテトと相性の良い具材を組み合わせて簡単に作れるオリジナルの「フライズ・ラップ」のレシピを紹介しています。

■インフルエンサーが提案する「フライズ・ラップ」

・Instagramフォロワー数85万人超えの「RINATY(りなてぃ)」

米国産冷凍フライドポテト、タコミート、グリーンリーフ、クリームチーズの4つの具材を使ったメキシカン風のフライズ・ラップを提案。

・元料理人の「まいのごはん。」

豚こまでレンチン!プルコギ、てりたまチキン、簡単ガーリックシュリンプと、簡単に作れて食べ応えがあるフライズ・ラップを提案。

・3兄妹の母である「ちゃんちー」

豚の生姜焼き、キーマカレー風、えびオイマヨと野菜を巻いた、肉も野菜もたっぷり食べられる子供が喜ぶフライズ・ラップを提案。

「フライズ・ラップ」は、好きな具材を自分流にアレンジできるので、ホームパーティーや家族・友人との食事の時間をより楽しくするアイデアとしておすすめです。

米国産フライドポテトの他の食べ方も紹介します。

<米国産フライドポテト×ご当地グルメ>

https://www.potatous-jp.com/feature/local-potato-recipe/

フライドポテトと、近年人気の「ご当地グルメ」の最強コラボメニュー「ご当地ポテト」。

色々なカットがある米国産冷凍フライドポテトだからこそできる、アイデア料理がそろいました。

シューストリングポテト、ウエッジカットやハッシュブラウンを、電子レンジやフライパンで調理する、簡単にできる時短レシピを10人の料理家が紹介します。

<おうちスポーツ観戦を盛り上げる 進化系フライドポテト、スポーツフライ>

https://www.potatous-jp.com/feature/sports-fries/

野球やサッカーなどのスタジアムグルメで人気の「フライドポテト」。

「スポーツフライ」は自宅で観戦気分を盛り上げるフライドポテトのアレンジメニューです。

時短や簡単料理を得意とする料理家が、オリジナルの「スポーツフライ」を紹介します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 米国産フライドポテトと好きな具材を巻いて楽しむ!米国ポテト協会 日本代表事務所「フライズ・ラップ」 appeared first on Dtimes.