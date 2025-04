大江 一郎登壇！マハリシ総合教育研究所「アユシュセミナー」

一般社団法人マハリシ総合教育研究所は、2025年4月23日午前11時から、在日インド大使館にて、無料のアーユルヴェーダとヨガのレクチャーが開催されます。

マハリシ総合教育研究所「アユシュセミナー」

一般社団法人マハリシ総合教育研究所は、2025年4月23日午前11時から、在日インド大使館にて、無料のアーユルヴェーダとヨガのレクチャーが開催!

■テーマ

「アユシュ: インドのパンチャカルマ・トリートメント- 解毒と若返り法、ケララ州のアーユルヴェーダクリニックに焦点を当てる」

■日時

2025年4月23日午前11時〜午後12時

■主催・会場

駐日インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂

所在地:東京都千代田区九段南2-2-11 (地下鉄九段下駅 徒歩7分)

■参加費

無料

■概要

インドの伝統的な、癒しの各種システムの総称は、アユシュ(AYUSH)として知られています。

アユシュとは、アーユルヴェーダ、ヨーガ、ユナニ、シッダ、などの伝統的な自然療法やホメオパシーを含みます。

今回は、アビヤンガと呼ばれるオイルマッサージや、スウエダナと呼ばれるサウナを含むアーユルヴェーダの解毒や若返り法を含むパンチャカルマ療法を解説します。

さらにインド政府が推薦している、インドのケララ州にあるアーユルヴェーダクリニックにも焦点を当てて解説がなされます。

■講師(予定)

インド人講師2名と日本人講師2名の予定。

<大江 一郎(講師の1人)>

NPO法人マハリシアーユルヴェーダ普及協会理事長は、これまで30年以上にわたり、延べ8,500名に、パンチャカルマトリートメントを実施。

アーユルヴェーダクッキングの200種類以上のレシピを発表。

