デベロップは、茨城県常陸太田市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常陸太田」を2025年5月8日(木)に開業します。

HOTEL R9 The Yard 常陸太田

デベロップは、茨城県常陸太田市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常陸太田」を2025年5月8日(木)に開業。

開業に向け、レスキューホテルの出動に係る災害協定を常陸太田市と締結予定です。

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で115店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては104店舗目の開業となります。

【HOTEL R9 The Yard 常陸太田 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 The Yard 常陸太田

(ホテル アールナイン ザ ヤード ヒタチオオタ)

施設場所 : 茨城県常陸太田市馬場町1247

オープン日 : 2025年5月8日(木)

予約受付開始日: 2025年5月1日(木)15:00

アクセス : 【お車】常磐自動車道「日立南太田IC」より車で約12分、

「那珂IC」より車で約20分

【電車】JR水郡線「常陸太田駅」よりタクシーで約7分

駐車場 : 普通車/軽自動車53台(無料)

敷地面積 : 3,934m2(1,190坪)

客室数 : 49室

客室構成 : ダブルルーム43室/ツインルーム6室

<ダブルルーム>定員: 2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜、2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>定員: 2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜、2名 9,700円/泊〜

客室(ダブルルーム)

客室(ツインルーム)

【ホテル概要および茨城県常陸太田市との災害協定締結について】

茨城県で14店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 常陸太田」は、常磐自動車道「日立南太田IC」より車で約12分の国道349号付近に所在します。

車で約8分の距離に「常陸太田工業団地」があり、徒歩圏内にはコンビニエンスストアやスーパーマーケット、飲食店が点在しているため、出張などビジネスの宿泊拠点として、連泊や長期滞在に便利です。

また、周辺にはゴルフ場が点在し、市内の人気スポット「竜神大吊橋」へのアクセスも良好なため、レジャーの宿泊拠点としても利用できます。

デベロップでは、防災機能を担うホテルとしての特性を活かし、災害に強いまちづくりに寄与するため、自治体との連携強化を図ることを目的とした災害協定の締結を推進しています。

常陸太田市との締結により、災害など有事の際には「レスキューホテル」として客室を常陸太田市へ提供することが可能となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 常陸太田市と「レスキューホテル」災害協定を締結予定!HOTEL R9 The Yard 常陸太田 appeared first on Dtimes.